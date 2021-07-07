民以食為天，吃是人生大事，防疫期間餐飲業持續營業，也多虧員工細心烹調，讓顧客在疫情來襲的這段時間仍有美食相伴。雖然外界總對餐飲業有辛苦的印象，不過其實在連鎖餐飲業工作，其實很幸福，公司全都祭出重量級福利，慰勞員工。

成立於1983年的早安美芝城，是將西式早餐帶入台灣的重要推手。早安美芝城看重員工每一件事，舉凡三節與員工生日等人生重要大事，公司一定要送上祝福禮金。另外，公司不定時舉辦藝文活動欣賞、聖誕交換禮物與家庭電影日等多元化聚會，不僅凝聚員工的向心力，也讓員工有更多時間和家人創造美好回憶。同時也會邀請職人分享生命故事，讓員工看見生命的不同可能，打造自己的黃金未來。早安美芝城更重視企業社會責任的良善DNA，不斷的努力之下，連續2年獲得經濟部中小企業處BUYING POWER社會創新產品及服務採購首獎。

同樣也是知名連鎖餐飲的瓦城泰統集團，對待員工處處為他們設想，視員工為最大資產。只要加入瓦城泰統集團，員工皆享有工作餐點、三節禮券與禮品、生日禮金，以及集團內各品牌用餐優惠。另外，瓦城泰統集團提供員工獎金不手軟，有日績效獎金、月績效獎金以及季獎金。在學同仁到職滿3個月，學業平均及操行成績達80分，還可另外獲得獎學金3000元，零用錢賺好賺滿。不只如此，瓦城泰統惜才也需要更多好人才，鼓勵同仁推薦好人才加入，可獲得2000元至10000元不等的推薦獎金。若於任職內考取指定證照，也可申請獎金。瓦城泰統集團鼓勵員工精進自己，拓展職涯，同時也提供員工更多元的發展。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，鼓勵企業用真心對待同仁凝聚向心力，打造幸福企業。且因應疫情，1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」，其中「雲端打卡」模組，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據實現一機整合、遠端管理的強大效能。現也提供企業試用，歡迎有需求的國內各家企業致電1111人力銀行洽詢。