橋頭地檢署7日上午在高雄市茄萣區興達港，舉辦全台首件偵辦中刑事扣押物變價拍賣會。（橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真）

橋頭地檢署7日上午在高雄市茄萣區興達港，公開拍賣因涉及毒品走私案遭查扣的蒙古籍油輪「YOHU MARU」號，由於起標價無人競標，經拍賣官減價為75萬元起標，最後以77萬元拍定，這也是全台首件偵辦中刑事扣押物變價拍賣會。得標吳姓業者表示，該油輪船體已老舊，得標後將拆解船身回收。

橋檢透過國際打擊犯罪機制，與印尼、馬來西亞等國緝毒單位合作，於今年3月19日凌晨4時，在高雄興達港外海，登檢蒙古籍油輪「YOHU MARU」號，當場查獲愷他命280公斤，並將外籍船長及船員共12人帶回偵辦，目前人均羈押中。

橋頭地檢署表示，為貫澈刑法沒收新制，並避免扣案船舶長期未使用導致價值減損，徒增保管扣押物成本與風險，經被告同意變賣，因此於7日上午10時在高雄市茄萣區興達港海巡基地辦理船舶拍賣。

拍賣的「YOHU MARU」油輪總噸位為324噸，總長47.02公尺、船寬8.01公尺、載重噸位464 噸、主機為阪神柴油機1台，建造年份為1985年，由檢察官鄭子薇擔任拍賣官，以活潑生動口吻介紹船舶狀況，鼓勵民眾出價。

現場吸引5組人馬到場競標，鄭子薇宣布起標價95萬元，在場業者一陣譁然，認為起標價太高，紛紛要求減價，拍賣官後來減價為75萬元起標，最後由業者吳建昌加價2萬元，以77萬元順利拍定，圓滿落幕。

橋檢表示，縱使正值疫情期間，現場領標民眾仍不減熱度，相當踴躍，橋檢執行此次船舶拍賣，不忘兼顧防疫工作，提供民眾安全安心的投標環境。

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