自5月中旬升三級緊戒至今，為抑制疫情惡化包含政府單位及企業多採分流上班，降低接觸感染的風險，根據1111人力銀行調查顯示，居家上班碰上孩子停課前3大壓力分別是：生活開銷變大、需料理三餐、邊工作還要兼顧孩子。

因疫情嚴峻所有第1線的醫護人員必須暫別家人，堅守在工作崗位無私付出，台北慈濟醫院護理長陳美慧指出，因為疫情，院內原本的腦中風復健科病房立即加入防疫醫療陣容，大家都意願加入第1線的救護工作，必須申請宿舍把自己孩子託給長輩或送到托嬰中心，其實送托最小的寶貝才1歲多，但身為護理人員只能勇敢的站在第1線，救人也保護家人。陳美慧指這段期間收到很多機關團體為她們送暖打氣，希望全民齊心努力打敗病毒。

其中，弘光科技大學附設幼兒園從政府宣布三級警戒後，為了讓學童停課不停學，老師每週在網路上PO出不同的新課程，從5月中旬至今，已經累積有超過70支影片，由於三級警戒再度延長，老師還特別用繪本說故事的方式，告訴孩童「為什麼不能出門」。另外，為了感謝第一線的防疫人員，小朋友們更手繪圖畫說：「謝謝您們守護我，我會乖乖待在家！」可愛萌樣融化大人的心。

老師利用圖卡說故事告訴學童，疫情爆發後，新冠肺炎打亂原本的生活，造成許多人生病，必須隔離不能見面，或是失去家人或朋友，防疫人員總是站在第一線忙碌，帶領著小朋友學習感恩，向防疫英雄、醫護人員致敬，三個幼兒園區學童發揮創意，童顏童語表達感謝。

另外，在疫情中送暖的還有環球科技大學，環球科技大學行銷管理系暨多動(數媒)系學生，將教育部技職司最高等級的實務專題競賽獎牌與獎金，全數捐贈圓夢庇護工場，以示對其一起走過競賽背後四年「社會共好計畫」的感念。計畫參與者豐喜企業廖憲平董事長，與環球科大管理學院葉燉烟院長也呼應學生善舉，各捐出同額1萬元，總計3萬元獎金，一起捐給圓夢庇護工場，在冷冽疫情下展現社會共好暖流。

在此項善舉背後，是學生與圓夢庇護工場、豐喜企業一起攜手走過大學四年自助人助的感人歷程。包括107年春天的「向小王子學習~從幫助者變成被幫助者」企劃，在台北、雲林舉辦「圓夢小王子TED發表會」，分享圓夢學員日常故事；107年夏天的「三方共好、跨業合作企劃」，讓庇護員工擔任豐喜企業產品代言人並分享利潤；108年的「我也有自己的商品了~圓夢專屬商品發表會」，協助開發商品並同步在塔吉特全省門市展售。109年「圓夢自力商店計畫」，帶領庇護員工到市集學習獨立面對消費者進行銷售；109年中推動「塔吉特幸福日轉銜實習企劃」，以6個月培育訓練、6個月駐點實習規劃，使庇護員工學會手沖咖啡製作、蛋糕點餐、備餐、送餐等服務，並在塔吉特觀光工廠轉銜實習，讓庇護員工實現「有一天希望可以跟大家一樣，在這個社會獨立的工作、生活」的心願。

疫情延燒重創各產業，1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。黃若薇建議，因為疫情，收入受到影響的上班族，或正在放暑假不用上課的大學生，可以從兼職的工作或暑期打工開始，多方接觸不同的產業領域，像是電商、運輸物流業在疫情下業績大好，對於人力有更多需求，只要願意嘗試還是有不少工作機會。1111人力銀行家教網及兼職、打工專區提供了各式工作機會，想要貼補收入快上網搜尋適合的職缺。