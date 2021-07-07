行政院顧問鄭宏輝（右一）7日特別到屏東捐贈1批防護衣。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

屏東日前驚傳Delta變種病毒感染案例，由於印度變種株的傳染力是傳統病毒株的兩倍，如何第1時間消滅變種疫情成為全台焦點，行政院顧問鄭宏輝表示，防護衣是疫情下最緊缺的物資，為了保護屏東的前線防疫人員，7日特別到屏東捐贈1批防護衣。

鄭宏輝表示，此次為屏東帶來2000件防護衣，縣長潘孟安特別致電表示關心與感謝，但因防疫工作繁忙，委由屏東縣衛生局長施丞貴代表受贈，並感謝新竹人的關懷。

鄭宏輝指出，先前為了苗栗移工群聚事件，與財經網美胡采蘋共同募集了防護衣，捐贈予竹市、竹縣、苗栗，而竹竹苗工作已告一段落時，此時屏東出現印度變種病毒案例，因此立即行動。

立委周春米表示，看到鄭宏輝親自捐贈防護衣來屏東，也收到總召柯建銘的關心，謝謝來自全台的善意。屏東的印度變種疫情已持續2個禮拜，大規模的篩檢、隔離都在快速地消耗防疫物資儲備，這次收到2000件防護衣，讓物資的調度分配都更有餘裕，屏東縣衛生局一定會將防護衣發放到最需要的人手上，讓新竹人的愛心與屏東人一起守護台灣。

鄭宏輝指出，台灣人的團結是對抗病毒最強大的武器，自己當了20年義消，深知裝備不足對前線有多麼危險，很高興這次能為台灣付出心力，也謝謝所有捐贈防護衣的人，這些都是最珍貴的人性光亮。