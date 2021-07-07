去年2月初口罩實名制剛上路時，許多民眾會攜帶健保卡到藥局領購口罩。（本報資料照片）

全國疫情三級警戒，大家出門人口一罩，現在國內口罩產能增加，銷售通路多元化，還會到藥局買一片4元實名制口罩的人，已經減少許多，「去年1天的量，不到1小時就賣完；現在1天的量，1周都賣不完！」台南市南瀛藥師公會前理事長張鐘伍表示，但即使如此，他認為，口罩實名制是一種便民又有保障的機制，迄今不少民眾依然習慣帶著健保卡到藥局領購口罩。

張鐘伍在台南市較偏鄉的東山區東中里開藥局，他回憶，去年2月初，口罩實名制剛上路時，即使領購規則還依照身分證字號最後一碼奇偶數分流，經常還未到營業時間，門外即湧現排隊人潮，當時1天配送到藥局的量，不到1小時就會秒殺完售。

張鐘伍說，初期藥局收到口罩後，還要自行進行分裝，平時應付排隊民眾，工作之餘還要忙裝口罩。自國內口罩產能大幅提升，不僅實名制口罩價格從原本一片5元降到4元，且由廠商統一在工廠完成包裝作業，讓他們工作量著實減輕不少。

他說，口罩實名制推行一段時間後，民眾需求量減少，自政府宣布口罩銷售解禁，實名制與自由買賣的口罩雙軌並行，無論實體或線上通路愈來愈多，此外，現在連他們藥局賣的50片盒裝口罩，一片也是4元，購買實名制口罩的人已是屈指可數。

台南市南瀛藥師公會指出，去年收到14家藥局申請退出口罩實名制，今年迄今收到7件。

至於口罩實名制是否應退場？習慣買實名制口罩的民眾疾呼，「這制度不能退！」現在市面上口罩百百種，價格有高、有低，品質可能也參差不齊，誰知道有沒有保護效果？實名制口罩至少是國家隊，用起來還是「卡安心」。