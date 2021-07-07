國民黨雲林縣黨部主委許宇甄獲悉最近因疫情影響，許多弱勢家庭因孩子們都在家，3餐民生物資需求量變大，經社工盤點後募款採購，提供每份1500元的食品雜貨共50份，7日轉贈給雲萱基金會，藉此讓弱勢家庭孩子不致因疫情而吃不飽影響生長發育。

許宇甄表示，抗疫需要營養才有體力，社工們盤點可確實幫助大人小孩用在餐桌上的營養食品，包括早上補充營養體力的桂格奶粉、賜福包餅乾，以及中餐與晚餐可以配飯吃的肉鬆罐、麵筋、魚罐頭，以及簡速充飢的排骨雞泡麵，加上防疫包（含口罩、酒精），送給需要幫助的弱勢家庭。

雲萱基金會董事長楊薇蓁說，疫情期間很多人的心情都是緊繃的，小孩停課不停學，在家時間比過往都要多，以前白天有老師教導孩子，現在都由家長負責管教，衛福部保護服務司估計，家庭暴力案件可能會比以往多，因為今年6月全部停課，還有去年沒有實施的3級警戒。

楊薇蓁指出，雲萱基金會為雲林縣家庭暴力被害人服務單位，社工們發現疫情期間，有些民眾的家人一夕間就確診或死亡，這種生命無常的現象，反而讓家人珍惜生命、感受親情的可貴，進而加深彼此間的親密關係，據統計，今年1至5月，全雲林縣家暴通報案即比去年少了12件。