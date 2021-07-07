台灣素有「遊艇王國」之稱，因其四面環海的優勢，遊艇工業發展已有近60年歷史，無論是產值或市佔率，皆可說是亞洲數一數二的國家。不過多數民眾對於這個產業，其實了解並不深，有名網友將錄取遊艇工程師的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供希望投入此領域發展的求職者作為參考。

這位網友是國內船舶相關科系學士畢業，他當完兵後就收到某家遊艇公司的面試邀請，該公司是本土企業，近年將發展重心轉移至廈門，因此工作地點不在台灣。不過公司針對這點，給予相當優渥的福利，除了在當地提供免費的員工午晚餐、單人套房宿舍之外，台籍員工每2個月還可回台休假7天，每年也提供6組小三通套票以利兩地往返。

雖然公司主要據點在廈門，考量該網友的所在地，當時的面試是在基隆舉行。當天一到現場，面試官就拿出1張考卷，指著最後2題中翻英，請他立刻將上面寫的英文唸出來，讓他感到相當措手不及。該網友表示，這2題的內容是與業主的溝通情況模擬，推測是因為船東大多是美國人，公司才透過這樣的方式，檢視面試者的英文能力。

而接下來的30分鐘，就是把剩下的考題寫完，其中也有許多針對英文能力的測試，像是工程用具、配件及功能的英翻中、中翻英，寫出長度、重量單位及工程材料的中英文等，還有畫三視圖、電路問題等。交卷後，面試官就拿出公司的遊艇目錄進行介紹，並詢問「是否會講台語」、「是否去過中國」等，便結束了這次面試。網友心想錄取機率渺茫，沒想到1周後竟收到錄取通知。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在這個全球化的時代，企業經營也越發國際化，擁有出色的外語能力，成為求職路上的一大優勢。除了持續精進自身能力之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人心得分享，協助快速掌握求職技巧，進而提高錄取率。