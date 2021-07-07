疫情衝擊導致供需不平衡與通膨升溫等不確定性，後疫情時代，法人表示，後疫情投資有二大趨勢主題，一是「未來通訊」；一是「智慧醫療」，另外，若再搭配債券作防禦及衍生性商品作避險，較能在波動金融市場中出線。

在美股頻創新高且有通膨隱憂之下，下半年投資充滿不確定性，富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示，建議投資人必須改變投資思維，避免只考慮當下短期的機會，更要著眼於未來長期的成長潛力。此外，未來投資必須打破區域和產業的框架，掌握趨勢脈動的主題是重要關鍵。若能同時搭配投資組合的配置長期佈局，則不須過度擔憂短線上的雜音，享有長線成長動能所帶來的投資成果。針對趨勢主題投資的契機，富達觀察到「未來通訊」及「智慧醫療」不但具備未來長線成長動能，更在疫情衝擊的過程中進一步加速了其發展的步調。

林紹凱指出，看好「未來通訊」主要因，根據富達研調資料顯示，至2025年，全球將有超過80億人口透過未來通訊科技相互連結 ，對於通訊創新與應用的需求將急速增長；至於「智慧醫療」投資趨勢則是在於全球高齡化的現象，人們不僅追求長壽更在意高品質的健康生活，健康主題商機預計超過1.5兆美元，且每年增長5％~10％。

除了投資主題之外，富達投信表示，搭配債券以及避險機制的多重資產配置策略，不但可協助投資人掌握市場脈動，也符合投資人收益需求。