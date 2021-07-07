受到疫情影響，原定2020年底太陽光電設置目標要達到6.5GW，設置目標延至今年年中要達成。經濟部7日表示，太陽光電設置量截至6月底累積設置量已達6.62GW，力拚太陽光電年底達到8.75GW，並新增規劃魚電規劃共生區4080公頃。

經濟部說，在各界努力下，今年上半年新增設置量806MW，為去年同期554MW的1.45倍；太陽光電設置量截至今年6月累積設置量已達6.62GW，為105年累積設置量1.25GW的5.3倍。

由於去年農委會去年公布「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，對農地設置太陽光電有許多限制，讓光電設置意願大減，嚴重衝擊裝置申請數量，被外界稱為77事件。

經濟部表示，為太陽光電設置推動與環境共生，並減緩因疫情、農業政策改變及法規變動影響，行政院已透過成立專案推動小組，協調跨部會及地方政府簡化行政程序。經濟部並已辦理環社檢核機制，排除環境敏感區域，加速審查程序，讓光電設置與環境能永續融合發展。

為呼應外界期待及與環境共榮，經濟部以屋頂型光電為最優先，兩度調整太陽光電屋頂型及地面型配比，屋頂型設置目標除由3GW提高6GW，於今年初再提高至8GW，並加大原有盤點及推動力道至學校、公有、農業、工業等建築屋頂。

地面型光電部份，擬定光電與環境共存之道，以優於原有使用為指導原則，引導業者優先推動無爭議土地及土地活化利用，如低地力土地、不利農業經營區、垃圾掩埋場及已整治受汙染土地等不利農用土地優先；結合漁塭、滯洪池、區域排水、停車場、校園球場等。

經濟部指出，漁電共生先行區已於109年下半年劃設4702公頃專區，今年規劃將再劃設4080公頃。