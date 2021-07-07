台南市仁德區6日晚間發生一起電動車火燒車。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市仁德區7月6日晚間發生一起特斯拉電動車撞及路旁民宅騎樓起火案件，消防局獲報立即出動6車13人救援，到達現場發現電動車車頭撞擊民宅騎樓梁柱，底盤鋰電池起火，立即救出駕駛並出水灌救，避免火勢擴大波及民宅及疏散民眾，火勢撲滅後仍持續警戒灌救降溫，防止鋰電池再次過熱爆炸。

近來國人選購電動車的比例增，台南市消防局指出，電動車不同於以往汽柴油車，電動車以大量鋰電池蓄電做為電力驅動車輛之主要動力來源，呼籲民眾駕駛電動車務必熟悉車輛操作方式並了解車體構造，尤其是緊急應變迴路位置，避免操作或保養不當造成意外。

此外，充電時需隨時注意充電情形如有冒煙或過熱現象應立即停止充電。一般而言鋰電池如果被穿刺、過度充電、運作過度或遭受其他意外，在進入攝氏120度後，就會加速內部化學反應，讓電池本身過度反應起火。

第五大隊大隊長邱淵明提醒，若不幸發生事故或行駛中發現冒煙，應立即停車並下車通報119，尤其，在撞擊後造成高電壓電池受損時，可能使電池快速發熱，如發現高電壓電池冒煙，可能電池正發熱，電池起火燃燒務必保持安全距離，因燃燒或加熱電池會釋放揮發性有機物、氟化氫劇毒氣體等有毒氣體造成人體吸入後危害，更有可能因鋰電池燃燒造成爆炸，車輛起火在無水可用情況下，可先使用乾粉、泡沫或其他一般滅火設備滅火。

行駛途中若發生故障無法行進，需推至路旁安全處，駕駛人不在車內，可使用觸控螢幕啟動牽引模式，如駕駛人在車內，只需切換至「空檔 (N)」，即可推動車輛或依安全手冊推移。

消防局長李明峯指出，電動車事故搶救不同一般汽柴油車輛，一旦起火，消防搶救程序比油車複雜許多，搶救所需水量亦比油車要來得多。以昨晚仁德區電動車火燒車，動用約20噸水才滅火，一般車則需3噸水。此外，如遇電動車車禍脫困案件，需先將車輛高壓電緊急斷電，避免救災人員造受電擊受傷。