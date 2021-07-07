有些人看起來難以親近，其實對朋友非常熱情，和他熟識後就能感受到他的狂野。星座運勢網站「星座上上簽」分享，摩羯座、處女座、天蠍座外表看似冷淡，給人距離感，其實他們內心有一座小火山，本性非常狂野，和第一印象差異非常大。

▍1.摩羯座

摩羯座看起來不苟言笑，內斂又正經，非常有距離感，尤其在陌生人面前更是沈默寡言，冷淡的態度讓人不敢主動打擾他。其實摩羯座內心有一座小火山，面對自己的目標和重視的人，就會展現出驚人的熱情，他們平常很有原則，但卻會為了達成夢想而挑戰體制，做出驚人的舉動，內心非常狂野。

▍2.處女座

處女座是完美主義者，希望自己在他人的眼中看起來完全沒有缺點，他們偶像包袱很重，絕不允許自己邋遢的樣子被看見，也不可能在人前失態，因為嚴格要求自我，而讓人難以親近。如果和處女座變熟，就能發現他的本性很直率，看不順眼的事會直接說出口，擁有叛逆狂野的一面，和第一印象相差很大。

▍3.天蠍座

說到外冷內熱的星座一定少不了天蠍座，他們看起來充滿神祕感，又有一股傲氣，給人的第一印象就是冷淡、戒備心太重，其實如果取得天蠍座的信任後，會發現他的本性非常可愛，明明整個人充滿魅力，卻也會對人撒嬌、裝可愛，而且敢愛敢恨，內心非常狂野，深入認識他將會更加喜歡他。