日本東京都今天新增逾900例確診病例，讓日本政府開始協調從7月12日起4度發布「緊急事態宣言」，為期約一個月。也就是說，若確定發布，東奧7月23日開幕後將處於緊急事態下。

東京都今天新增920例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，是繼今年5月13日新增1010例後，睽違近兩個月再度出現單日新增逾900例。

日本富士新聞網報導，東京都目前實施的「防止蔓延等重點措施」將於7月11日解除，已知日本政府正朝從7月12日起轉為實施「緊急事態宣言」進行協調。

受到東京都今天新增逾900例確診病例等影響，日本政府已就再度發布「緊急事態宣言」進行協調。至於實施期間可能涵蓋東奧賽期，目前大方向是實施約一個月。

預料首相菅義偉將跟相關部會首長進行商議，並在通盤考量東京都以外的地區後做出最後決定。

產經新聞報導，根據不只一位日本政府相關人士透露，日本政府已開始就再度發布「緊急事態宣言」進行協調。

就目前的情勢研判，東奧開幕式原則上很有可能閉門舉行。

共同社報導，受到疫情再度擴大，日本政府內部已出現再度針對東京都發布「緊急事態宣言」的方案。一旦正式發布「緊急事態宣言」，可能會影響到東奧及帕運的進場觀眾數上限問題。

日本政府4月25日3度對東京都發布「緊急事態宣言」，直到6月20日才解除。這次如果再度發布，將是第4 度對東京都發布「緊急事態宣言」。