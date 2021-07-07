勞動部日前宣布紓困方案，打工族也在補助範圍內，依照規定4月30日必須投保勞工保險，可以申請1萬元補助，方案上路後，卻發現部分雇主未投保令員工無法受惠，尤其是不少打工族因而埋怨「看的到吃不到」。民眾的心聲，政府聽到了，今（7日）再公布政策放寬條件，受惠打工族。

原本設定在今年4月30日「當天」有加保就保的條件，放寬為4月「任一天」有參加就保、月投保薪資在2.31萬元以下、不能重複領取政府機關相同性質的補助、補貼或津貼；申領時間從7月12日上午10點起開始到8月31日。請領管道分為以下3種：

一、「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」

登錄身分證號及金融機構帳戶號碼等資料，1萬元生活補貼將直接匯入申請人帳戶中。

二、實體ATM領取

7月1日起赴實體ATM領取，持任一家金融機構所發行的金融提款卡使用台新銀行、中信銀行和國泰世華銀行等3家銀行機台領取。因為未能上網、沒有提款卡等情形而未能領取者，

三、紙本申請

至於若是沒有提款卡、也不方便上網，但符合請領資格的部分工時勞工，黃維琛說，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

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