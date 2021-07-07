台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業。（陳麒全攝）

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，7日下午自泰國曼谷運抵桃園機場，為了疫苗運送品質不變，貨艙全程維持攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後由海關執行機邊驗放後，即由警車護送，前往指定冷儲物流中心進行後續作業，這批疫苗效期至10月30日，8日下午也有另一批113萬劑AZ疫苗自日本運送來台。

中央流行疫情指揮中心表示，台灣自行採購的AZ疫苗7日到貨62.萬劑，日本政府繼6月4日提供我國124萬劑AZ疫苗，8日將再提供113萬劑AZ疫苗，予我國人使用。疫苗運抵桃園國際機場，待完成通關程序，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

7日負責載運AZ疫苗的中華航空班機落地後，滑行停靠在第一航廈A8停機坪，地勤人員將裝運在前艙的疫苗卸下後，海關人員上前執行機邊驗放，再經由拖車送往華儲貨物碼頭，裝入冷鏈貨車，隨後由警車護送運往指定冷儲物流中心存放。