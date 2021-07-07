公園設置雨花園及解說牌。（台中市政府提供）

台中市南屯區黎新公園為減少自來水用量，與黎明水資源回收中心相互合作，每天由水資源回收中心供應約60噸中水至儲水系統，園內綠地灌溉、公廁沖廁等次級用水優先使用再生水，每月約可節省1800噸自來水用量。建設局長陳大田說，此舉有助地區用水調度，符合綠色循環經濟效益，讓公園成為「水資源模範教室」。

「惜水觀念從根本建立！」陳大田指出，今年初中部地區面臨前所未見的缺水 危機，黎新公園則於4月完工啟用，建設局在設置及改善公共設施的同時，也積極放眼未，於公共建設中，導入水資源循環利用，戮力達成節約能源的實質成效，加強放流水利用。

陳大田指出，在黎新公園優化過程中，特別與水利局研商放流水作為公園綠地澆灌的具體作為及供需模式。黎新公園澆灌及沖廁用水皆以中水回收系統、雨水貯留利用為主，園內新設雨水花園，更採用透水鋪面及保水設施，使公園具備水環境教育及休閒遊憩的功能。

建設局強調，遊園動線上設置了水資源解說設施，讓大小朋友在休憩過程中了解汙水處理廠早期氧化渠道的地方紋理，並用趣味的方式認識水循環知識，未來將持續實踐永續環境願景。