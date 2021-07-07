系統電子（5309）公布6月營收為2.13億元，月增5.97％、年成長105.99％。除了TPMS胎壓偵測器出貨大幅成長之外，儲能櫃需求攀升，帶動上半年營收衝上10.81億元，相比去年同期幾乎翻倍，營運表現亮眼。

系統電近年營運重心以車用電子（TPMS與物聯網）及儲能設備為兩大發展核心，而受惠於歐美各國陸續解封，車輛維修需求攀升以及車市買氣回溫，TPMS新舊訂單的湧入讓出貨需求大幅增加，這也使TPMS的營收表現呈現明顯的成長趨勢。

另外，隨著近年用電大戶的科技產業快速發展，再加上疫情的持續擴大，也進而帶動系統電的儲能產品出貨。系統電表示，目前儲能設備在系統電的營收佔比已拉高到45％。而根據台電統計，家電用電從6月起平均用電增加近50％，今年受到疫情影響，許多民眾居家辦公的狀況下，夏季用電尖峰有可能再創新高，這也意味著儲能商機發酵，並順勢帶起另一波儲能新熱潮。

系統電6月營收為2.13億元，月增5.97％、年成長105.99％。自年初以來，除1月外，每月營收月增率都有80％以上的成長，5月起更是翻倍成長，累計上半年營收達10.81億元，相比去年同期成長94.96％。 研

究報告TrendForce指出，由集中式能源發電朝向智慧分散式電網的配置，已成為全世界城市發展的未來趨勢，全球大型儲能（BESS）在2019~ 2024年的成長率更將達到22％，但過去國內的儲能櫃普遍只能達到1000~1500度電（度/時）的生產，這遠遠不夠應付現今需求，而系統電一次能夠儲能2000度電的鋰電集裝箱，不只能大幅降低對環境的傷害，在使用上故障率更低，再加上系統電專有的演算法計算及鋰電池的運用，每次可以提供多達四倍的功率，讓儲能櫃成功達到低維修成本、高效能的使用效益。

另外，根據統計台灣近十年來用電量，已經從原本的2374億度電飆升到2710億度電，再加上今年因疫情的加重以及少雨高溫的狀況下，以往的7月盛夏用電高峰也預估會提前到來，用電需求將一路飆升。而月初因太陽能供應量不足以及大林電廠機組發生跳機事件，讓台電繼5月全台大停電後，再次亮起「供電吃緊」的燈號，由此可見，儲能系統的使用已經成為迫在眉睫的必要考量，為能夠減輕平時負擔，並在緊急時刻挽救因缺電所造成的兆億元損失，全台科技大廠已紛紛計畫設置專屬的儲能櫃系統來打造智慧電網，透過儲能櫃儲備如太陽能等的綠能電力，並利用離峰時間充電，到尖峰再進行使用，不僅可確保電力供應的穩定，也能減輕尖峰時的供電壓力，而這波國際趨勢也促使系統電的大型儲能櫃營運產能節節飆升，銷售成績不斷突破以往。

法人分析，系統電近年積極佈局儲能市場，在品質及效能上亦受市場肯定，而這也同步反應在系統電的整體營收上，呈現持續成長的趨勢。由此可見，除了原先穩定出貨的車用TPMS、車聯網產品外，儲能櫃的成功無疑是推動營收向上的關鍵原因之一，而未來市場在政府政策、環境問題及成本考量等限制條件下，儲能需求勢必有增無減，因此樂觀預估系統電後續營運動能值得期待。