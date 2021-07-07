受惠於全球經濟復甦與有利的政策環境，企業盈餘成長將繼續強勁，渣打銀行持續看好全球股票優於債券，尤其是歐洲、英國和美國三股市，建議可趁市場波動時留意佈局機會。在產業別方面，受到疫情加速推進創新的影響，渣打銀行建議可持續關注具顛覆性創新主題，例如金融科技、電動車、5G/物聯網、線上遊戲與醫療技術等五大類，有機會成為下一波投資浪潮。

由於持續預期價值股表現，將在下半年領先成長股，渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，因此看好金融和能源等產業。

渣打國際商業銀行7日發布2021年下半年全球投資市場展望，陳太齡指出，美國家疫苗施打速度領先，帶動經濟復甦力道，推升今年上半年歐股、美股雙雙走揚；預期在下半年到明年初，有更多經濟體逐漸接近群體免疫，復甦浪潮也將從歐美蔓延至全球，加上多數地區的財政和貨幣政策仍將維持寬鬆基調，也有助持續擴大經濟成長。

隨著聯準會開始計劃撤回貨幣刺激措施，債券殖利率可能面臨上升壓力。渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，由於企業盈餘回升、違約風險降低，仍使得殖利率溢價較高的成熟市場高收益債、新興市場美元債券，在目前低利率環境中仍具吸引力。

渣打銀行認為，新冠肺炎病毒變異、通膨攀升疑慮、聯準會政策態度、地緣政治緊張局勢，以及金融資產漲多後的評價面偏高疑慮等，可能是下半年潛在波動因素。