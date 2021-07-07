華威國際傢俱有限公司、育藹聖傢俱開發有限公司銷售ROBUSTA諾貝斯塔系列床墊於華威家居臉書、公司網站及銷售現場宣稱「ROBUSTA諾貝斯塔名床、瑞士經典品牌」、「MADE IN SWISS」等語，被公平會認定為製造地虛偽不實及引人錯誤之表示，分別處華威公司50萬元罰鍰、育藹聖公司20萬元罰鍰。

公平會表示，「ROBUSTA 諾貝斯塔名床、瑞士經典品牌」讓消費者以為ROBUSTA諾貝斯塔系列床墊為瑞士品牌，與瑞士有關。然據床墊製造商育藹聖公司表示，ROBUSTA諾貝斯塔系列各款床墊名稱為該公司命名及製造，且商品、製程或材料均與瑞士或瑞士「robusta」品牌並無關係。

公平會指出，廣告宣稱顯然與事實不符，而廣告所提及的商品製造地，為影響消費者交易決定的因素，同時，廣告所描述的「瑞士經典品牌」屬對品牌信賴之商品品質有關事項。

公平會因此認定，廣告表現與實際的差異，顯有引起交易相對人錯誤認知或決定之虞，因此認定兩家違反公平法，進而予以處分。公平會也再次叮嚀業者應注意廣告內容之真實性，避免觸法。