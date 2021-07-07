疫情下企業逆勢操作展店創新品牌！有「品牌達人」之稱的壹玖零陸董事長林致兵，進軍泰式料理市場。水上米是以一個在泰國旅居已久的主廚，融合泰國經典料理與台灣家常味，讓顧客來到水上米就像回家一般，在疫情紛擾下在家也能盡享泰式美味！

預計在7月13日開幕，在新莊以純白簡約的時尚空間中，將以個人餐盒方式呈現，目前提供手撕打拋豬及綠椰奶咖哩等口味的餐盒，在家也能輕鬆自在的品嘗泰式料理。在開幕前的暖身活動，林致兵也不忘醫護人員及警察們的辛勞，聯合許多民間團體或個人，親送餐盒到每個單位。像是台北國際士林夜市文創協會、家康科技、營養師高敏敏、記者劉盈盈等等，一起做愛心，挺過這次疫情難關！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況轉壞對餐飲業造成很大的衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，反而衍生不同餐飲需求，對餐飲業者來說，則促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。