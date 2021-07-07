因應新冠肺炎疫情三級警戒，衝擊各行各業勞工生計，行政院先後公布紓困4.0方案與紓困4.0精進方案。三級警戒開始後，教育部即指示補教相關產業及幼兒園停止學生到班，可謂受到嚴重影響，而綜合紓困4.0原方案與精進方案內容，在符合紓困資格條件下，包括機構可依雇員數獲補貼、貸款手續費減免與利息補貼，且受雇員工及教職員可申領4萬元補貼。

補教相關產業涵蓋補習班、課後照顧中心、安親班等，在補教業經營者部分，紓困對象分為2種，第1種是今年5月到7月，補習班或課照中心任1個月營業額減少達50％，依本國全職員工人數乘以4萬元，補貼其員工薪資及營運成本。

第2種是受中央政府命令停業，且給付全職員工未達基本工資的補習班和課照中心，以其雇用員工數每人1萬元計算，給予一次性停業補貼。

而在補教業受雇者部分，受雇員工可獲得一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元的紓困補貼，由補習班或課照中心一併領取再轉發給員工。

另外，在幼兒園教職員部分，私立幼兒園和準公共幼兒園的紓困條件是，在學生停止到園期間，按幼兒當月就學日數之收退月繳費用，且正常支付教職員工全額薪資，得採線上方式，申請補貼其員工薪資及營運成本，今年5月至7月期間，每名員工最高補助4萬元為限，並得依受疫情影響情形或停課期間按比率核予補助。

受理申請時會檢視幼兒園的家長收退費證明、全職員工投保名冊、不重複申領切結書、受疫情影響情況等。

同時，綜合紓困4.0原方案與精進方案，私立補習班、課照中心、安親班、幼兒園等，若需申請紓困貸款，可獲得手續費減免與利息補貼。

有鑑於補教相關產業受到疫情三級警戒影響，為提供補教業從業人員其他工作機會，1111人力銀行、兼差打工專區、家教網等皆有科任老師、兼任教師、才藝老師、語言老師等職缺，歡迎到網站內搜尋適合職缺內容。