國民黨立院黨團今日上午於立院談話會時提案召開臨時會，但不但執政黨封殺，在野的時力也未支持。時力今日發出聲明表示，事前和國民黨團溝通，希望納入時力版的《公投法》修法，但國民黨拒絕，在上午表決時卻沒被納入，因此才選擇不投票。但時力仍是主張召開臨時會處理《公投法》修法。

時力指出，時力黨團在會前記者會已經講很清楚，支持召開臨時會，處理《公投法》移轉投票，以及修《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》中，有關疫情期間租屋族的租屋問題。

時力說，今天排進院會的表決事項，是有關國民黨所提出的臨時會議程，而直到表決前，議程上都只有要不要審查「中國國民黨團版《公投法》」，時力黨團版的《公投法》也未被納入。

時力主張，《公投法》修法重點應該放在「移轉投票」，對於是否要現在就推動「通訊投票」，仍有疑慮。同時，被紓困4.0排除在外的紓困孤兒，及疫情期間租屋等問題，也沒有被納入今天被表決的議程提案上。

時力表示，昨日跟今早都和民眾黨團一起向國民黨團溝通，希望能調整本日表決的臨時會議程提案內容，納入時力黨團上述主張及法案，但最後遭國民黨團拒絕。

時力說，在這樣的情況下，不得已才會選擇以不投票，但在議場內舉牌呼籲的方式，表達立場及訴求，希望朝野各黨團能重視上述問題，召開臨時會處理。