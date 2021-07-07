因應2025年天然氣發電占比5成，中油今天(7日)與卡達國營石油公司(Qatar Petroleum)以視訊簽署一紙新的「液化天然氣買賣契約」（SPA）。從2022年起，由卡達國營進口每年125萬噸液化天然氣，為期15年。

中油一年進口天然氣數量近1800萬噸，卡達本就是其最大進口國，占比28％左右。中油發言人張瑞宗表示，這紙合約是新約，是多增加的採購量，主要是因應未來天然氣發電占比成長。

受限疫情，今天簽約儀式以視訊方式進行，由卡達能源部長兼卡達國營石油公司總經理Mr. Saad Sherida Al-Kaabi 及中油代董事長李順欽雙方共同簽署。

中油每年自卡達、澳洲進口最多天然氣，俄羅斯也不少，但美國逐年增加。其中卡達目前年產能7700萬噸，為全球最大液化天然氣供應國，今年2月又宣布將開發位於卡達北方氣田（North Field）的天然氣計畫，將是史上最大液化天然氣開發計畫，預計自2025年第4季開始生產，屆時卡達液化天然氣年產能可增加至1.1億噸。

張瑞宗強調，卡達生產量擴增，我國也儘可能再多跟它們採購。但中油多元佈局、分散氣源源則不變。國際液化天然氣市場目前為卡達、澳洲與美國三強鼎立，後兩者也持續穩定進口。