福原愛和江宏傑年初爆出4年婚變，女方捲入不倫風波，兩人目前還在打離婚官司，今（7日）則有日媒以「江宏傑和21歲女偶像親密」為題報導，稱兩人日前在直播上有段爭議對話，再度掀起討論。

江宏傑和21歲同門師妹「木木」林葦妮，上月中開始固定直播新節目《2200傑木現場》，日媒《女性SEVEN》就挖出他們日前在直播中的互動，木木直播時會問：「我現在漂亮嗎」，可江宏傑並沒回答，而木木還會趁機誇讚「好帥哦」、「很喜歡」等字眼，並傳出木木平常就對江宏傑有好感。

江宏傑和木木當天直播，還有曹佑寧當來賓。（圖／翻攝自IG）

報導一出，日本網友反應兩極，有人認為江宏傑還沒正式離婚福原愛，應該避免曖昧，否則會降低好感度，但也有人覺得他們只是在工作，效果很正常，且當時還有其他來賓一起直播，並沒有什麼不妥。

《2200傑木現場》是江宏傑搭檔師妹木木的新單元，每周都會有不同主題，江宏傑曾在直播中暢聊運動員生活，表示18歲時，因髖關節、腳踝受傷開過2次刀，但康復重回球場後，發現動作跟體能不太能回復到之前狀態，內心也受影響，曾自我懷疑是否該放棄桌球選手身分，所幸後來走出低潮，更認真練習和加強復健，最後沒輕易放棄多年來的努力。

而日媒報導的該集來賓，還有《全明星運動會》的紅隊隊員阿倉、吱吱、郭芝吟、曹佑寧等人。