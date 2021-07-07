你也是疫情下的受災戶嗎？主計處今(7)日公布5月失業率為4.11%，飆上7年半新高，5月失業率攀升，就業人數大減、低工時就業人數暴增，其中消費活動為主的服務業受創較深，服務業部門共計減8.6萬人；服務業當中，住宿餐飲、批發零售、教育業等就業人數都顯著下滑，衝擊更甚去年；進一步觀察數據發現，就業者週工時受疫情影響而減少，其中因經濟因素導致工時未達35小時者，較上月暴增60.3萬人，竄升至為79.2萬人。

全台疫情續亮第三級警戒，為了避免群聚感染，餐廳禁止內用只能外帶，大型賣場依身分證開放入店，管制人流，暫停試吃全面消毒清潔，超市百貨加強管制措施，正值暑假期間，不見以往的百「攤」齊放的試吃活動，PG、PB銷售人員拿著小蜜蜂，大聲地喊叫著促銷優惠的情景，減少排班的還算好，很多零售業從業人員被迫放無薪假，全民防疫日常待在家減少外出，通路門可羅雀。

經濟部對於不同行業別有不一樣的紓困補貼，針對餐飲、娛樂、批發、零售、租賃、設計、倉儲、廣告、汽修、洗衣、洗髮及美容等110種商業服務業，只要有公司登記或稅籍，在2021年5月至7月，任一月營收減少達5成者，將依正職員工數發放4萬元補助，企業在申請書中填寫投保單位保險證號，補助款將從勞保局取得被保險人名冊進行勾稽，受理時間自即日起到8月底或經費用罄為止。

此外，今年紓困資格已排除「企業不得實施無薪假」，換句話說若通報實施無薪假的企業只要符合資格也能夠申請，如仍有疑問，亦可撥打客服專線(02-77523522)詢問。1111人力銀行推薦兼職打工專區、在家工作專區的精選職缺，給收入受影響打工族或是在家防疫的上班族挑選，同理全民陪你「疫」起突破難關。