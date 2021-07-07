隨著全球疫情緩解，經濟逐漸復甦，隨之而來的是通貨膨脹，物價上漲，為了照顧基層員工，總裁王令麟宣布東森集團自7月1日起調漲員工薪資，成為疫情期間台灣率先宣布調薪的企業集團。東森集團表示，這次調薪以基層員工為主，正職行政幕僚人員(不含業務人員)依公司個別情況，薪資在4.5萬或5萬以下，服務年資滿1年以上，可依服務年資調薪2~7%。

東森集團此次調薪的關係企業包含東森購物、東森自然美、東森保代、東森房屋及ETtoday新聞雲等，員工約3200人，東森購物、東森自然美、東森保代、東森房屋的員工，薪資5萬以下、服務滿1年以上，經考核可依照年資調薪2~7%。而網路新聞媒體使用率第1名的《ETtoday新聞雲》薪資4.5萬以下的員工，服滿年資者3.5年以上，可依年度考績調薪4~6%。

總裁王令麟向來強調「員工即家人，員工安全就是社會安全」，日前除了配合政府防疫，捐款、贈物資外，首要責任就是照顧好員工。其實自疫情升溫開始，為保障員工安全，東森集團就領先業界，宣布由公司全額負擔，安排全體員工進行PCR篩檢，之後隨著疫苗開打，集團更替全體員工免費投保疫苗險，同時提供同仁免費保健品，來提升免疫力，讓不少員工大呼，「老闆實在『揪感心』」。好康福利讓這次東森集團也入圍『2021幸福企業大賞』，想到東森集團工作，歡迎上1111人力銀行投遞履歷，成為幸福企業的一分子。

不只東森集團，1111人力銀行這次幸福企業評比中，幫求職者網羅超過數千家幸福企業，其中也包括名列五百大企業、上市公司的三商電腦。三商電腦的福利制度涵蓋許多類別，且有完整的在職教育訓練。除了基本的保險、團險，及年終獎金、推薦新進同仁獎金、定期員工健康檢查與健康講座等外，休閒活動類設有每日下午15分鐘休息時間、家庭日活動、員工旅遊活動、旅遊補助、尾牙聚餐、年終摸彩、資深員工頒獎、部門聚餐、Pizza party、社團活動及補助等。在休假類中還有生日假等特殊福利。

三商電腦人事處處長黃岱櫻之前受訪時，便特別推薦公司的「有薪生日假」福利，及生日時的溫馨賀卡。黃處長表示，總經理非常重視員工的福利，讓大家感覺這家公司是很幸福的，每天可以很開心的來工作。公司比較特殊的福利是每個員工有自己專屬的「有薪生日假」，總經理會在這時為每位同仁寫生日卡片，因此大家都在累計，看看可以收到幾張總經理親筆簽名的生日卡，福委會更加碼提供每人2張星巴克飲料兌換券，讓同仁在休生日假的同時，還可以輕鬆喝飲料，享受下午茶。

同時三商電腦也積極營造友善的工作環境，於總公司更設有全新明亮、寬敞、時尚的辦公環境、舒適的哺集乳室、免費果汁氣泡水、TOTO免治馬桶、員工休憩區、冰箱、微波爐、蒸飯箱、飲水機、飲料及食品販賣機等應有盡有。已在公司任職3年多的人事處鄒小姐，不僅十分推崇生日假，同時她也指出，炎炎夏日裡能夠來杯清涼的氣泡果汁最是消暑，公司裡設有氣泡水機讓同仁可以隨時使用，非常貼心。