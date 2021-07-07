三級警戒實施近2個月，不少企業營運受到影嚮，上班族薪資縮水，原本依靠父母求學的莘莘學子，不但學費沒著落，生活費也可能跟著落空，避免學生生活陷入窘境，教育部也提出紓困4.0方案因應。

無論是學生本人或家庭成員經濟確實受疫情影響者，7月底前，由學校審核認定，即可申請緊急紓困金，針對在校外租屋的學生，也依受疫情影響學生租賃住宿所在縣市區域，每月酌予補助校外住宿租金1200元至1800元，一次核發3個月。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，紓困4.0方案透過教育部、勞動部給予大專校院的學生不同面相的幫助，有經濟壓力的學生族群除了可以透過學生貸款來繳學費繼續學業，在生活費的面相上，因為目前正值暑假期間，建議學生族群還可以透過兼差打工的方式來增加生活費的來源，目前1111兼差打工網有近2.6萬筆兼差打工的職缺，同時依暑期打工、短期打工、日薪領現、高薪打工等不同面向提供搜尋索引，另外還有在家工作、平面設計、物流倉儲等熱門職務搜尋。

黃若薇表示，在賺取生活費之外，有意從事兼差打工的學生族群可以挑選跟自己所學領域較接近的工作，除了賺取生活費，所學與職場可以相互激盪，大學生涯會更加豐富，對於未來接軌職場也能提供助益。