內政部今日發布新聞稿表示，內政部土地徵收審議小組今日召開第224次會議，審議通過航空城機場園區及附近地區第一期之「其他搬遷區」地上改良物徵收案，若建物所有權人在徵收後還有居住需求，仍可繼續居住至113年10月再行搬遷。

內政部指出，為配合桃園機場第三跑道新建及航空城整體開發，因此辦理桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收案，區內土地已於109年6月核准徵收，共有95％的土地所有權人選擇領回抵價地。

內政部說，地上改良物部分，因考量區內面積廣大，地上物種類複雜，故與土地分開辦理徵收。並再就全區地上物，分為「優先搬遷區」與「其他搬遷區」2區申請徵收，其中「優先搬遷區」，已於今年5月核准徵收。

內政部表示，土地徵收審議小組今日審查「其他搬遷區」徵收案，因日前民航局及桃園市政府辦理公聽會時，有5成以上民眾表示，希望能儘早搬遷，故向內政部申請徵收。

內政部指出，本次徵收的建築改良物，如所有權人在徵收後還有居住需求，仍可繼續居住至提供安置住宅或街廓後，在113年10月前再行搬遷。

內政部表示，為協助民眾能順利申請列席陳述意見，在本次會議有提供電話call out、自行使用視訊，或就近至航空城聯合服務中心使用視訊(可觀看會議直播)等方式參與會議。今天共有16位民眾透過以上方式充份陳述意見。