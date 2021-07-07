長聖(6712)特管申請案再傳佳績！7日宣布，與高附醫院合作申請以自體免疫細胞（DC-CIK）治療「實體癌第四期」計劃案過關，給南部民眾多一個選擇治療之機會。

長聖表示，研究顯示細胞治療可輔助傳統治療方式的不足，經臨床醫師評估後，該公司以全台唯一供應的「樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞」（DC-CIK）誘導免疫系統殺死癌細胞，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫藥物併用。對比近年使用免疫藥物治療的患者疾病控制率僅約3成，而DC-CIK則高達78.6％腫瘤控制率。

長聖表示，該公司在細胞委託製造有完整布局，目前以樹突細胞疫苗(DC)、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)、細胞因子誘導殺手細胞 (CIK)與骨髓間質幹細胞(BMSC)通過治療細胞製備公司並且在台灣北部、中部、南部與東部等全台四個區域的21家醫院簽訂 MoU 與委託製造合約提供細胞療法，已開始收治病患的醫院達13家，截至目前為止經衛福部核定68件免疫癌症治療案件中，長聖占有28件(占所有核定項目41.2％)，市佔率第一。

除了推動細胞治療對抗癌症及重症患者外，長聖用細胞治療脊髓損傷等適應症都有不錯佳績，是國內少數同時佈局幹細胞與免疫細胞治療領域的細胞製備公司。