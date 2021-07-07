報價、訂單走堅，台聚集團6月營收連袂續揚，支撐第二季獲利穩健豐收。其中，華夏（1305）因PVC價量穩健支撐，6月業績16.85億元，月增20.61％，年成長77.62％，表現最佳；上半年營收95.54億元，年成長62.54％。

此外，台聚（1304）、亞聚（1308）也在EVA價量高檔助力，6月營收60.54億元、7.94億元，月增6.8％、7.15％，年成長53.17％、75.88％。至於台達化（1309）因ABS、PS高檔區間震盪，6月營收18.64億元，月增2.03％，年增46％；上半年營收年成長54.86％。

分析師指出，美中經濟持續復甦，下半石化業景氣有望持續改善；惟大陸先前因疫情干擾，遞延的新產陸續開出，是否造成塑化因供給明顯放大，壓抑報價推進力道，仍須觀察。其中，PVC、EVA因供給壓力相對較小，且有基建、太陽能需求支撐，走勢可望相對穩健。

此外，疫情帶旺家電和IT產品買氣，ABS價格從2020年初每噸1100美元攀揚至2400美元，利差也從300美元升至800美元；保麗龍原料EPS則因內含甲醛等有毒致癌物，需求日減。為此，韓廠樂天化學(Lotte Chemical)決定停產保麗龍原料EPS，改為增產高利潤的ABS。

台達化受惠ABS報價、利差於今年第二季仍處高檔，現貨利差仍屬歷史較佳水位，加上第二季工作天數較多，出貨量增加，有助提升獲利表現。

分析師認為，近期因苯價帶動，SM報價持續上揚，使ABS原料漲幅較大，壓縮利差空間。下半年ABS新增產能將陸續開出，原料SM新產也持續開出；屆時，買盤熱度及利差條件成為下半年營運觀察焦點。