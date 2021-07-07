畢業生都想無縫接軌職場，但今天受疫情影響內外夾攻，沒有打疫苗前出不了國勢必得放棄國外的實習或交換學生機會，留在台灣又覺得就業市場充滿變數，疫情打亂很多計畫，部分產業的營運因為疫情衝擊拉警報，根據1111人力銀行調查發現，在疫情影響下，上班族收入也跟著有所消長，其中佔比最高的是收入減少74.3%，另外收入不變24.5%，收入增加1.2%比例最低。上班族面臨收入縮水，為了救急濟窮行政院已編列2600億的「紓困4.0特別預算」，截至6月下旬更已經發出705億元的現金補助。

小編認為符合資格能領補助救急固然是好，但與其靠補助救急不如先培養自救能力，若你還是在學生那麼除了打工兼差外，想辦法累積大公司的實習經驗應該是通往職場的捷徑，如果你的觀念還停留在只是大三升大四暑期才有實習機會，那證明你可能是古代人！

畢業生想擠進知名企業，大公司也想搶人才，像是「美光」、「聯華電子」、「大陸工程」等都有完善的實習制度，台灣美光因應疫情採線上安心面試，更在1111人力銀行上刊登「2021 美光校園徵才面談加碼活動! 」，希望將正職、預聘、實習人才一網打進，從7月8日起7月份的每週四加碼面談場次，只要做足準備正常發揮有機會當天就被錄取。

而聯華電子也祭出平均近3萬元的月薪，要網羅大四升碩一(預碩生) 、碩博班等在學學生，加入聯華電實習團隊，可見機會很多，多到怕你漏看了。大陸工程則是要徵選機電）、土木/建築、安衛三大類的實習生，盼透過實習讓學生體驗理論與實務如何結合、接受有系統與階段性的專業指導、參與企業專業嚴謹的專案，表現優異者不用等你開口，想必公司也會想方設法留住人才。

然而1111人力銀行身為專業的求職(才)媒合平台，也要提醒大學生網路資訊多元且複雜，建議可以透過校方簽約廠商，或1111人力銀行篩選把關的企業優先投遞履歷，以免掉入陷阱受騙上當。正值疫情嚴峻期間許多企業針對實習生也有分流規劃，若有不清楚的地方一定要主動提出，不要為了學分拿健康做賭注。

此外，為了讓企業在分流工作的防疫期間行政作業更有效率，1111人力銀行推出研發多年的「1HR人資管理系統」，讓在家工作的同仁透過雲端就能輕鬆完成打卡，系統還提供「請假、簽核、體溫回報、工作報表上傳、薪資計算」功能，同時還可以快速新增防疫照顧假等特殊假別，並支援彈性快速排班，滿足不同產業的排班需求，讓人資輕鬆完成各項行政作業。