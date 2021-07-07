「原來局都設好了！」柯文哲爆環南市場陣仗事先不知情 突被邀請到場嚇一跳

立委林昶佐2日嗆聲台北市長柯文哲，卻遭環南市場自治會長林勝東「反殺」，並進一步引爆民眾怒火，甚至有人開始醞釀罷免行動。對此，柯文哲今受資深媒體人趙少康之邀，上臉書直播談始末，趙少康問柯文哲，「當天是否有跟林勝東套好招？」柯文哲回應，「那天第一次見到他，中央要開晨會來很多人，所以換到環南市場，但是去那邊嚇到，天啊，現場有看版，原來設局都設好了，去那邊陣勢就擺好了，林昶佐講完，我要講，麥克風就被林會長搶走了」。

柯文哲說，自己不是跑攤市長，當天是第一次知道他是誰，前天半夜發現環南市場41個，早上要開晨會，說中央要開聯合會議，找到環南市場旁邊空地，中央說要來很多人。柯文哲說，結果到那裡去嚇一跳，麥克風什麼的都準備好了，等到陳時中拿出看板，天啊，原來設局都設好了，引君入甕，全部陣仗都好了，陳時中就講完，Freddy就上去，我才麥克風拿著就被會長搶走了。

趙少康再問，「為何每個親綠電視台幾乎每晚都在罵你，你民調還上升？你會不會竊喜？」柯文哲表示，「不會竊喜，不希望台灣變這樣，造謠造的太過分，社會不應該是這樣，之前黃珊珊事件截圖被結成這樣。以前是黨政軍合體，被要求退出校園，現在是政教合一，太過分了啦！」