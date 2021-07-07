美國國防部稍早宣布中止先前發包給微軟的100億美元雲端基礎建設案，改以新的合約內容重新招標，且新合約可望由微軟及亞馬遜共同承包，激勵亞馬遜股價在新執行長賈斯（Andy Jass）上任第一天創下10個多月來新高。

6日收盤亞馬遜股價上漲4.7％至3675.74美元，不僅創下去年9月2日以來新高，也是去年11月4日以來最大單日漲幅。依6日收盤價估算亞馬遜市值高達1.85兆美元，僅次於蘋果及微軟。

國防部表示，2019年微軟打敗亞馬遜所取得的10年「聯合企業防禦基礎建設」（JEDI）合約在延宕多時後，如今顯然已不合時宜，不再能滿足國防部雲端需求，因此國防部決定中止合約。

國防部進一步表示，未來將以新的「聯合作戰人員雲端能力」（JWCC）合約重新招標，且這回將開放多家業者共同承包，但目前看來只有微軟和亞馬遜兩家業者合乎國防部要求。