馬來西亞棕櫚油期貨價格7日走跌，連續第2個交易日下滑，主要是美國天候狀況好轉，紓緩全球供給疑慮，競爭對手芝加哥黃豆油期貨價格下跌。馬來西亞衍生品交易所9月交割的棕櫚油期貨合約，周三下跌0.7％，來到每噸3824馬幣。歐盟周二公布數據，在截至6月底的2020/21收成季，歐盟進口526萬噸棕櫚油，少於上一收成季的583萬噸。