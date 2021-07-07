馬來西亞棕櫚油期貨連續2個交易日下滑 19:332021/07/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞棕櫚油期貨價格7日走跌，連續第2個交易日下滑，主要是美國天候狀況好轉，紓緩全球供給疑慮，競爭對手芝加哥黃豆油期貨價格下跌。馬來西亞衍生品交易所9月交割的棕櫚油期貨合約，周三下跌0.7％，來到每噸3824馬幣。歐盟周二公布數據，在截至6月底的2020/21收成季，歐盟進口526萬噸棕櫚油，少於上一收成季的583萬噸。 櫃買開放一般自然人得承作外國股權與白銀差價契約交易 工總調查：台廠商進口受威脅品項 韓國首度超越中國大陸 #全球 #棕櫚油 #馬來西亞 #期貨價格 #歐盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中德防長通話 關切南海人權議題 04:102021/07/07 產業財經 《商情》運價疲軟 BDI指數連5跌 09:272021/07/07 財經 航海王領軍 台股閃見萬八 04:102021/07/07 財經要聞 《期貨》期交所調高長榮期貨、選擇權契約保證金 17:232021/07/07 財經 工總2021進口威脅調查報告 13:422021/07/07 財經 下一餐沒著落的比炒股的多 藍委：疫情讓貧富階級差異加劇 14:372021/07/07 政治 那指創高＋台積午盤翻紅 台股科技股回溫 12:192021/07/07 財經 「最帥小生」溫兆倫56歲長這樣 一生風流結婚3次 10:072021/07/07 娛樂 台灣ICT產品出口今年來成長21％ 科法斯估GDP成長率達5.6％ 17:342021/07/07 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤微幅拉回 10:352021/07/07 財經 旺季附加費 傳8月一次漲足2,000美元 04:102021/07/07 財經要聞 財經熱門新聞 大老闆真股神 她買聯亞藥6年賺20億 他把千金股當提款機 - 財經 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 《期貨》期交所調高長榮期貨、選擇權契約保證金 - 財經 - 時報資訊 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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