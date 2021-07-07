韓國疫情又見加溫，新增確診數激增到去年12月底以來新高，7日韓國股市創逾2周來最大跌幅。韓股KOSPI指數周三劇跌0.6％，以3285.34點作收，跌幅創6月21日以來之最。韓國官方公布，24小時內新增超過1200個新冠肺炎確診病例，單日增幅是去年12月底以來最高紀錄，韓國衛生單位考慮讓防疫限制重回到最高等級。