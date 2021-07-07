新增確診數創新高 韓股創逾2周來最大跌幅 19:322021/07/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疫情又見加溫，新增確診數激增到去年12月底以來新高，7日韓國股市創逾2周來最大跌幅。韓股KOSPI指數周三劇跌0.6％，以3285.34點作收，跌幅創6月21日以來之最。韓國官方公布，24小時內新增超過1200個新冠肺炎確診病例，單日增幅是去年12月底以來最高紀錄，韓國衛生單位考慮讓防疫限制重回到最高等級。 北市免費PCR首日篩出6確診 柯下令預約限2天內 韓國單日暴增破1200例確診 解封再延長1周 #確診數 #韓股 #創逾 #周來 #最大跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮再被關股價跌停 台股跌62點 台積電拉尾盤收漲2元 13:422021/07/07 財經 投資人熱捧美股 不忘避險 第二季投入債市逾1,600億美元 04:102021/07/07 全球財經 疫情低點反彈 3檔台股基金漲幅逾4成 13:202021/07/07 財經 《國際社會》韓新確診數創半年新高 大首爾禁令延長1周 10:012021/07/07 財經 彰化又嘉玲了 秀傳收治確診會診中醫19位出院 15:252021/07/07 生活 126檔台股基金淨值 創新高 04:102021/07/07 財經要聞 阿富汗飛武漢一入境航班發現22例確診、30例無症狀感染者 10:512021/07/07 兩岸 陽明吸金 早盤航運股占總成交比重逾五成 09:192021/07/07 財經 《紡纖股》儒鴻營收報喜 Q2、H1齊創高 16:152021/07/07 財經 《造紙股》華紙飆逾21年高價 H2新產能添動能 11:432021/07/07 財經 滴滴出行陷監管風暴 股價暴跌逾19％ 中概股全趴地 08:122021/07/07 財經 財經熱門新聞 恐慌性殺盤來了？專家估美股將腰斬50％ - 財經 長榮爆跌停 陽明、萬海狂殺 航運股做頭？還是多頭？ - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 靜候Fed會議紀要公布 道瓊早盤小漲 那指再創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。