美國聯準會（Fed）本周將公布6月政策會議記錄，料釋出偏鷹訊號下美元反彈走強，國際金價7日從前一交易日觸抵的3周高點滑落。倫敦現貨金價周三跌0.1％，來到每盎司1795.39美元，周二曾攀至1814.78美元，創6月17日以來新高。不孳息的黃金對美國升息非常敏感，因為這會增加持有黃金的機會成本。