美元反彈走強 金價從3周高點滑落 19:322021/07/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）本周將公布6月政策會議記錄，料釋出偏鷹訊號下美元反彈走強，國際金價7日從前一交易日觸抵的3周高點滑落。倫敦現貨金價周三跌0.1％，來到每盎司1795.39美元，周二曾攀至1814.78美元，創6月17日以來新高。不孳息的黃金對美國升息非常敏感，因為這會增加持有黃金的機會成本。 《商情》美元走強 銅價自3周高點回落 長榮「二次入獄」開低跌8.5元 陽明衝230元新高 台股開盤小跌 #走強 #滑落 #金價 #美國聯準會 #Fed 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼鐵股連兩天走跌 中鋼董事長翁朝棟信心喊話：投資人「免驚」 10:092021/07/07 財經 溫網女單8強 新勢力輩出 04:102021/07/07 運動天地 通膨幽靈逼近 拉美啟動升息 04:102021/07/07 全球財經 國際油價疊疊樂 80美元／桶成新目標價 14:022021/07/07 財經 陽明吸金 早盤航運股占總成交比重逾五成 09:192021/07/07 財經 投資人熱捧美股 不忘避險 第二季投入債市逾1,600億美元 04:102021/07/07 全球財經 《韓股》疫情趨嚴峻 KOSPI走弱 12:002021/07/07 財經 《商情》公債殖利率回落 紐約期金觸1800美元 09:442021/07/07 財經 《商情》熱帶風暴逼近 紐約棉花續漲 10:012021/07/07 財經 《造紙股》華紙飆逾21年高價 H2新產能添動能 11:432021/07/07 財經 《金融》渣打銀：H2聚焦創新投資主題 英鎊、歐元走勢勝美元 13:592021/07/07 財經 財經熱門新聞 大老闆真股神 她買聯亞藥6年賺20億 他把千金股當提款機 - 財經 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 《期貨》期交所調高長榮期貨、選擇權契約保證金 - 財經 - 時報資訊 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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