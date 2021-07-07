國巨（2327）2018年、2020年接連合併普思、基美，2018年之後進入新的分水嶺，公司自評滿意合併綜效，新國巨核心團隊共28人，三分之二來自於普思與基美，國巨不僅走出大中華區市場，預期合併綜效將持續發威。

國巨7日召開股東常會，董事長陳泰銘在會後記者會上評論國巨合併多家公司的綜效，表示國巨歷經二～三年的整合，旗下橫跨電阻、電容以及電感，其中電阻、鉭電居世界第一，MLCC位居世界第三，基美的塑膠電容及鋁電解電容95％應用在汽車，電感類則有85～90％應用在汽車、工規、醫療及航太，合併奇力新之後，電感也是行業內的前三大。

陳泰銘自評，國巨的商業模式是提供完整解決方案，過去沒有這樣的公司，包含美國的競爭對手。

執行長王淡如表示，國巨合併的普思有80多年歷史，基美更是百年大廠，國巨原來是以亞洲為主體的公司，引來合併到底有沒有綜效的質疑，2021年正式合併之後，所有的業務單位、產品及後勤單位完成整合，國巨的核心團隊共28人，三分之二來自基美、普思，同時也主導國巨的營銷，三家公司在文化及管理上互補，因此國巨迅速轉型，對於合併綜效，王淡如表示相當滿意，預期綜效將持續發揮。

國巨過去幾周參加法說會，總計300多位法人參加，法人反應相當正面，期待國巨持續調整，並替國巨股價抱屈。

整合之後的新國巨訂下五年內邁向50億美元營收的目標，2021年國巨在全球擁有三萬名員工，在全球42個國家擁有48座生產工廠；蘋果認證的廠區則從二座增至七座，合併後的市值以今日股價計算，約當2948億元。

國巨今年度的資本支出將以130億元創下新高紀錄，陳泰銘表示，基美是高度成長的公司，但是在財務投資及資本支出上比較保守，國巨採取比較積極的態度擴充，今、明兩年資本支出將佔EBITDA約33％、28％，明年以後擴產趨近完整，2022年之後佔EBITDA比率降至20％以下，這些產能足以支應未來三至五年所需。