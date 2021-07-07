良率不如預期 CBOT黃豆期貨漲2％ 19:312021/07/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部最新公布的作物進度報告不如預期，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨，7日扭轉前一交易日劇跌的劣勢上漲2％。CBOT交易最活躍的黃豆期貨合約，周三亞洲盤漲2.1％來到每英斗13.32美元，周二收跌6.7％。農業部指出，美國黃豆良率從1周前的60％，下滑1個百分點至59％，分析師普遍預期良率持平。 《國際油價》協商破局 美油期貨跌近2.5％ 《基金》油國組織談不攏 原油ETF強震、00715L重挫逾7％ #良率 #CBOT #黃豆期貨 #美國農業部 #進度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八貫6月營收創新高 上半年營收增幅為近2年新高 16:492021/07/07 財經 台灣ICT產品出口今年來成長21％ 科法斯估GDP成長率達5.6％ 17:342021/07/07 財經 7月底拚疫苗覆蓋率25％ 台大醫吐槽蔡英文：不夠啦 10:032021/07/07 生活 南港辦公租金首度上看2500元 將追平台北市中心 16:022021/07/07 財經 《金融》新興市場擁「3V」 逢低布局迎接Q4行情 09:442021/07/07 財經 香港疫情仍不可輕忽 醫學專家：貿然放寬防控措施將出大事 11:082021/07/07 兩岸 《期貨》臺股期貨夜盤交易開盤 先跌後升 08:022021/07/07 財經 《期貨》三大期指皆墨 7月台指期開低54點 09:102021/07/07 財經 《電子零件》折疊手機良率＋缺料待解 兆利H2拚向上 10:352021/07/07 財經 致死率甩鍋DNR 醫批傷家屬一輩子 04:102021/07/07 焦點要聞 《商情》熱帶風暴逼近 紐約棉花續漲 10:012021/07/07 財經 財經熱門新聞 大老闆真股神 她買聯亞藥6年賺20億 他把千金股當提款機 - 財經 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 《期貨》期交所調高長榮期貨、選擇權契約保證金 - 財經 - 時報資訊 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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