美國農業部最新公布的作物進度報告不如預期，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨，7日扭轉前一交易日劇跌的劣勢上漲2％。CBOT交易最活躍的黃豆期貨合約，周三亞洲盤漲2.1％來到每英斗13.32美元，周二收跌6.7％。農業部指出，美國黃豆良率從1周前的60％，下滑1個百分點至59％，分析師普遍預期良率持平。