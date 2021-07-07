篠崎泫（篠崎翎榕）為台日混血兒，因外型甜美可愛日系風格，讓她上過許多各大綜藝節目，引起許多紛絲所喜愛，並曾發行過兩張迷你專輯。最近篠崎泫參加綜藝節目分享，談到童年辛苦的真實故事，讓現場的主持人與來賓，都相當心疼眼前這位甜美的女孩。

篠崎泫日前上綜藝節目 《單身行不行》分享自己的不堪童年的過往，她表示：「小時候因為媽媽有心理的疾病，患有憂鬱症與躁鬱症，當時媽媽經濟狀況不是很好，可能沒有辦法再照顧我，從小到大我住過7個寄養家庭，在不同的寄養家庭中成長。」

遇到寄養家庭，遭到不好的童年回憶。（圖/單身行不行YT)

篠崎泫從小就很渴望，可以擁有自己的東西，她在節目中提到：「曾經住在宗教家庭，那對我來說就像是魔鬼一樣，寄養的家長晚上會去掐我脖子，後來親戚無意間的拜訪，才發現這個很奇怪的現象，並且被他們關在狗籠裡面，那時候我瘦到每天只吃冷飯並給我吃蛋殼，後來去學校上課的時候，才知道蛋殼是不能吃的。」

感情很好的一位姊姊，卻突然離開了她身邊。（圖/單身行不行YT)

篠崎泫在節目分享：「後來遇到一位大我7歲的姊姊，非常地照顧我，我們倆人感情很好，後來跟這位姊姊住一起，不到半年的時間，她就離開我了！那時候我才15歲，準備要升高中生，這位姊姊用自我了結的方式離開人世，那時候的我年紀還太小，一下子沒有辦法接受。」

許多網友們並為她加油打氣：「這位寄養妹妹，你已苦盡甘來，盡量把過去的苦難慢慢淡忘，加油！」、「篠崎泫這孩子的遭遇，真令人心疼！很高興她現在活出厲志的人生！」

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