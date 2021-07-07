疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。(資料照／指揮中心提供)

行政院政委唐鳳規劃「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，昨（6）日起進行離島試辦，由於全國民眾都可登記意願，也引發一波登記熱潮。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今天下午5時首次收單，已有162.7萬人登記接種意願。

疫苗施打意願登記與預約平台昨天上線，並在金門、馬祖、澎湖試辦，開放第9、10類對象接種，對象遍及50歲以上民眾及罕病、重大傷病患者，完成後意願登記，若符合資格條件且希望接種疫苗數量足夠，1922專線會以簡訊通知，民眾方可進行預約。

指揮中心表示，預計於8日上午10時至9日下午5時開放金門、馬祖、澎湖地區對象進行預約，收到簡訊後可以選擇「線上預約」或「實體預約」，兩者皆須持健保卡才能完成預約接種。

第1次接種意願登記時段為6日上午10時至7日下午5時做第1次收單，由於系統建置為全民都可登記意願，共計162萬7千多人登記接種意願，其中離島登記人數5178人。