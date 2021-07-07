宅在家不無聊，線上看展遊巴黎！隱身於柳營的歐式風格精美洋樓建築，在網路頗有知名度，成為當紅私房景點。台南市文化局2018年修復並掛牌的劉啟祥故居暨美術紀念館，今年推出「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展被疫情攪亂，文化局改為策畫線上展覽廳，提供360度環景展場，邀民眾回首劉啟祥年少巴黎時光、追求藝術之路的生命歷程，神遊巴黎。

劉啟祥故居暨美術紀念館長期展出藝術家劉啟祥經典作品及介紹柳營劉家百年風華，於二樓推出「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展，介紹1932至1935年巴黎，體驗劉啟祥在留學時期感受的藝術之都。

展覽原定5月中開展，未料，開展前夕，因疫情警戒而閉館，為了讓民眾也能在家體驗展覽氛圍，同時提供更多與劉啟祥相關影音導覽資訊，文化局特別策畫線上展覽廳，提供360度環景展場，邀請民眾一同啟航，透過手機或電腦親身回首劉啟祥年少的巴黎時光、追求藝術之路的生命歷程。

台灣知名畫家劉啟祥1910年生於柳營，是早期畫壇中少數留日又留法的畫家，作品不僅曾入選日治時期極具代表性的台灣美術展覽會，並曾榮獲文化部頒發資深藝術家殊榮。

為拓展大眾更深入認識其藝術成就，文化局邀請策展人王怡文規畫「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展，分成四大主題包含「靈光閃閃的巴黎」、「搭郵輪前往巴黎」、「劉啟祥在巴黎的創作」、「複製時代之前的臨摹」等，以劉啟祥1932 年至1935 年遊學巴黎階段為中心，展出巴黎階段的畫作複製品，從體驗共感的切入方式介紹1930 年代留學的旅程，以及在羅浮宮的臨摹學習方式。這些展覽內容，全部都在線上展覽廳讓民眾搶先一睹為快。

文化局長葉澤山表示，線上展覽廳提供深入展場導覽，在疫情期間提供大家線上觀展，即使解封開館後，網站豐富導覽影片與評論說明，也能提供藝術愛好者與研究者，更深入感受藝術家劉啟祥豐富藝術生命的資料寶庫。