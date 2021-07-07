家具連鎖龍頭詩肯（6195）7日股東會通過配發現金股利4元，創近五年新高；詩肯董事長林福勤指出，台灣進入三級防疫，對零售市場衝擊大，但最辛苦時期已過；而滿心（2916）董事長李俊良則表示，估父親節檔期人潮漸回籠。

詩肯去年營收創歷史新高，稅後純益2.25億元，年增117.27％，EPS4.88元，優於前一年的2.25元，創近三年新高，昨日股東會通過配發現金股利4元，配發率逾8成；而今年詩肯首季營收與獲利延續去年第四季旺盛景氣，加上新加坡通路NOVA合併納入，營收增36.18％，創單季次高，稅後純益9704萬元，較去年同期大增218％，每股純益2.06元，累計前五月營收10.05億元，年增39.19％，但台灣部分包括5月下半月與6月均有大幅衰退。

林福勤強調，包括台灣、新加坡等最辛苦時期已過，接著就是等待人潮回流，以去年下半年呈現報復性消費，今年台灣因6月衝擊大，視下半年景店持平以待，一切都按既訂計畫走，包括與其他通路跨業結盟開新店型等，都會持續在Q3、Q4執行。