2021溫布頓網球錦標賽已經進入8強階段，女雙率先登場的台灣謝淑薇／比利時梅騰絲，隨然比賽一度因雨暫停，所幸台比組合並未受到影響，保住領先優勢，並以6比1、6比3擊退塞爾維亞柯露妮琪（ Aleksandra Krunic）／絲托雅諾維琪（Nina Stojanovic），搶進4強。

謝淑薇和梅騰絲今年賽季從馬德里大師賽開始合作，前兩站賽事一戰出局，法網止步女雙第三輪，溫網前的伯明罕女網賽前進到4強，顯見默契、配合都漸入佳境，溫網也達到4強席次，期許成績更上層樓。

謝淑薇曾於2013年、2019年在溫布頓女雙兩度封后，搭檔分別是中國大陸彭帥、捷克史崔可娃（Barbora Strycova），今年史崔可娃懷孕並宣布退休後，謝淑薇也跟著換新搭擋，而溫布頓去年因為新冠肺炎全球大流行停辦，今年重磅回歸，謝淑薇也期草地大滿貫賽個人第3冠努力。