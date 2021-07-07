湖北省6日境外輸入新冠肺炎病例暴增。其中來自阿富汗7月2日飛往武漢一航班上發現22例確診、30例無症狀感染者。而該航班為大陸撤僑航班。

對於7月2日阿富汗飛抵武漢MF8008航班發現22例確診、30例無症狀感染者。中國外交部領事保護中心今解釋，鑒於阿富汗國內安全形勢複雜嚴峻，為確保在阿中國公民安全，中國政府已提醒在阿中國公民盡早離境並提供必要協助。

中國外交部領事保護中心並證實近期自阿緊急回國人員中檢測發現有確診病例和無症狀感染者。有關地方正嚴格按防疫規定對相關人員進行隔離觀察，並對患者進行治療。對個別自願留阿的中國公民，中國駐阿富汗使館已協助有需要人員接種新冠疫苗，並將提供必要協助。

7月5日，中國駐阿富汗大使館發消息稱，駐阿富汗使館積極開展「春苗行動」，於7月5日實施完成全部在阿中國公民自願接種疫苗，做到能接盡接。

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