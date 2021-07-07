海地代理總理Claude Joseph對外證實，摩依士總統7日凌晨遭刺身亡，外交部今天表示，我國政府至感震驚，外交部長吳釗燮已在第一時間代表蔡英文總統致電海地駐台大使潘恩，表達台灣政府與人民最深切的哀悼與悲痛，我國駐海地大使古文劍也同步向海國政府表達我方的誠摯慰問與哀戚。
外交部發言人歐江安表示，海地近來治安情勢嚴峻，政局也持續動盪，根據我駐海地大使館掌握，在海地的國人及僑胞均平安。外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展，並誠摯期盼海地社會早日回復平靜，人民生活儘速恢復正常。
海地代理總理Claude Joseph對外證實，摩依士總統7日凌晨遭刺身亡，外交部今天表示，我國政府至感震驚，外交部長吳釗燮已在第一時間代表蔡英文總統致電海地駐台大使潘恩，表達台灣政府與人民最深切的哀悼與悲痛，我國駐海地大使古文劍也同步向海國政府表達我方的誠摯慰問與哀戚。
外交部發言人歐江安表示，海地近來治安情勢嚴峻，政局也持續動盪，根據我駐海地大使館掌握，在海地的國人及僑胞均平安。外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展，並誠摯期盼海地社會早日回復平靜，人民生活儘速恢復正常。
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