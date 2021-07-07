【LIVE直播】趙少康對上柯文哲 拋「8個關鍵」直球對決

政委唐鳳的網路預約疫苗系統上線，與北市府的預約系統相當不同，台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康直播直言，他跟唐鳳說，為何要上路，有跟很多縣市討論，就是沒跟北市討論，唐鳳就愣在那，但他知道唐鳳不是搞政治的，不會為難，只是想中央是不是故意瞞他，被整很慘。

柯文哲說，他有問唐鳳，網路預約疫苗系統上線為何不早點就上線，她說有跟很多人討論從打65歲疫苗時開始，他就問「妳跟很多縣市講，就是沒跟北市討論！」唐鳳就無語，但他清楚唐是技術人員，不搞政治、不會為難。

柯說，只是這國家資訊怎那麼不對等，疫苗都不知何時發來，也不確定，一下7月8日要發疫苗變7月5日，但「你怎出我就怎應付」，因疫苗都是別人送的，時間不能確定，台灣都不用買的，「我就明講，為何其他縣市都知道疫苗何時下來，還提前一周就分配好，太過分，是不是故意瞞我？」算了，每次講都說他小心眼，自己被整很慘。