雲林縣斗六市公所推出線上疫苗預約系統，保證讓長者打好打滿。（斗六市公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市公所為提供長者更快速方便的疫苗施打程序，自行研發網路線上預約系統，民眾只要預約完成，便可依時間前往雲林國中快打站，與以往由里幹事調查施打意願後再通知的方式相比，更加節省人力且不會有時間差，保證讓長者打好打滿。

斗六市長林聖爵表示，線上疫苗預約系統，將於8日上午8點準時開放，額滿為止。凡設籍斗六市、符合年齡資格者，皆可預約12、13日的疫苗施打，12日全天施打莫德納840人，13日上午莫德納420人，下午AZ440人。

鑒於75歲以上長者屢次反映，前幾波快打站施打時間因大雨不便外出施打，林聖爵也規畫因應，雲林國中快打站將依據雲林縣政府撥配的疫苗量，開放68歲以上長者可以線上預約登記。另AZ疫苗亦有撥配，開放65歲以上長者線上預約登記。

林聖爵說，後續公所會陸續依據撥配的疫苗量，年齡層逐步往下開放，讓符合年齡資格的市民預約，同時也會一併考量到前一次每個年齡層尚未施打者的比例人數。

林聖爵強調，民眾因為額滿沒有預約到也沒有關係，可以再等下一波疫苗開放預約，請斗六市民密切注意公所官網的公告，一定會讓所有符合年齡資格者都打到疫苗。