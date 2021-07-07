今(7)日的台股開平走低，下跌62點，在昨(6)日刷新歷史高點18008點之後，台股多軍的上攻力道，似乎受到一點考驗，大盤雖然下跌維持在100點之內，今天卻有一個族群上演「驚滔駭浪」的變化，也是大盤成交比重最大的族群，就是航運族群。海上風雨交加，貨櫃三雄上的水手們，很可能今天通通都暈船，在茫茫大海中，不知道該往哪個方向去。

航運指標的貨櫃三雄，長榮和萬海，今天都翻船到跌停板，萬海雖然有跌停打開，但還是跌破具關鍵性的300元大關，而二度被打入處置的長榮，難逃跌停鎖死的下場，就連5月自結EPS大賺3.15元的陽明，都一度下跌超過9%，差一點也是亮燈跌停翻船，高低點震盪高達16%之多，今天的拉回，到底仍是多頭，還是做頭？

筆者發現，過去航運股都有處置解禁的大行情，也就是在被處置最後一天的前後，股價會明顯的被拉抬，然後開啟新行情，像是萬海當時被處置到6月11日，當天就拉到漲停板，然後從159元一路飆漲到7月1日的353元，狂漲122%。但是最近的被處置航運股，像是7月3日後的長榮漲12%多和7月5日後的陽明漲6%多，漲幅和氣勢都相對受限，股價小幅創高後很快又都翻船下跌，長榮更是二度進處置，水手們也隨手關門，股價鎖跌停。

因此，筆者認為，短期航運股震盪走弱不可避免，除了處置解禁行情的多頭力道減弱，長榮二度被處置也失去一些人氣，全球航運的相關指數，都維持高檔持平，甚至散裝相關的波羅地海BDI指數都明顯回落，在指數反彈翻揚之前，台股航海王們都可能會看到，航運股獲利數字很好，但是股價持續弱勢的過程，所以該停利可以先停利上岸，觀察海象和氣候，空手等拉回後，再上船出航尋找寶藏也不遲。