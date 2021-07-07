受惠後疫情時代經濟復甦，需求帶動下全球股市熱絡，但其中也蘊藏著一些隱憂，讓各國央行也不得不嚴陣以待，瑞士銀行（USB）調查結果顯示，央行正面臨著三大難題，隨著需求高升，通膨成為各國央行官員現階段最關心的問題，另外，尚未脫離疫情危機和債務飆升亦是央行所關注的風險。

《路透社》報導，瑞士銀行發布一項調查結果，在4至6月期間，針對全球約30家央行的官員進行調查，其中57%受訪者對通膨高漲，以及長期債券殖利率的飆升隱憂，認為是全球經濟的主要風險，此前，在去年的調查中，並未有任何受訪者言及這項風險。

調查結果顯示，有79%的受訪者認為疫情危機尚未結束，也是主要風險之一；另外，71%的受訪者則是對政府的債務水準感到擔憂；鑒於新冠疫情的嚴重性，有約一半的受訪者預測疫情可能將延燒至2022年才會結束。

瑞銀主權基金策略部門主管卡斯提里（Massimiliano Castelli）表示，通膨再度成為央行最關心的隱憂，多數人雖認為通膨不會到「非常高」的水準，但都預計會持續上升，也因此央行認為，現在通膨上升將會是暫時性的。

對於外匯存底投資相關風險，86%的受訪者認為，主要問題在於固定收益中，收益率下降或變為負值；逾70%的受訪者預料Fed將會在2023年升息，30%則認為2022年就會升息。

調查顯示，外匯存底投資多項資產類別，以達成更多元化的趨勢，約40%受訪者將股票列合格的資產類別，另54%的受訪者將新興市場債券作為合格的資產，並朝更多資產進行投資，以力抗通膨的到來。