南投縣8日起將開放幼兒園及兒童課後照顧服務中心人員，接種疫苗，依地區別，分別在埔里基督教醫院、南投基督教醫院、旭光高中空手道館，等3處分時施打，埔基率先從8日下午2點開始，教育處指出請依通知之任職幼兒園，及排定之時間前往。

南投縣府教育處指出，此次由教育部核定的疫苗，由埔里基督教醫院及南投基督教醫院負責施打，但施打時間及地點嘅有不同，請依通知前往施打，南投13鄉鎮市公私立幼兒園的員工，包含教保老師、廚工、司機、園長等上月造冊約1300人，課後照顧中心工作人員有14人。

埔里基督教醫院施打時間，為7月8、13、14日三天14：00至17：00間施打，施打對象為仁愛鄉、魚池鄉、埔里鎮及國姓鄉人員。

南投基督教醫院施打時間為7月10日（六）中午12：：00至18：00間施打，施打對象為南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、中寮鄉、水里鄉與信義鄉人員。

而草屯地區幼兒園及兒童課後照顧服務中心人員，將安排於7月13日（二）8：00至11：30間於旭光高中空手道館施打。

教育處表示，已就施打人員清冊，會個別通知任職的幼兒園，由園所通知清冊人員依指定時間、地點前往接種，若有疑問請洽詢所任職得幼兒園；或洽南投縣政府教育處幼兒教育科。