路嘉怡運用多層次穿搭，把塑崩褲搭配得十分有個性。(PP石墨烯懶人塑崩褲提供）

居家防疫也要有儀式感！因為疫情關係，許多人在家運動，上網添購運動服裝的比例增高，就連時尚教主路嘉怡也不例外，她沒事常上網瀏覽運動服飾：「雖然是在家運動，但穿得好看，心情也很好。」以運動貼身褲為例，路嘉怡鎖定百搭黑色貼腿款，自己就擁有超過10條不同材質、功能的褲子，她認為：「這是最百搭的單品，每個女生一定都需要一條黑色貼腿褲！」

路嘉怡試穿近來由吳淡如、林美秀雙代言的塑崩褲，一穿下去驚呼聲連連，「我超驚訝！」原本擔心緊度會太高，沒想到穿起來十分輕鬆，沒有壓力，但包覆性又高，連肉肉的臀部看起來都更翹，腿的曲線看起來更好。她認為像這樣子的貼腿褲不僅運動時可以穿著，私下無論各種場合都可以搭配。

居家防疫近2個月，過去不常下廚的路嘉怡，現在每日定時煮三餐，還準備「菜單」讓老公點菜，她笑說：「現在最困擾我的是，老公居然跟我說，希望解封以後也可以像這樣在家吃飯。」路嘉怡老公覺得在家吃飯比在外面吃飯更舒服、更健康，他最喜歡老婆煮的紅燒肉、豬腳、各種湯類。

路嘉怡除了烹飪，也迷上瑜伽，每天早上起床後做1-2個小時瑜伽，洗個澡，洗完澡後開始準備午餐，下午學習人類圖的課程，接著又開始準備晚餐。或許因為從外食變成自己下廚，加上運動，她說大家都說在家會變胖，但她反而變瘦。

由於他們夫妻倆熱愛露營，甚至超前部署買了「行動馬桶」，希望等疫情趨緩，能夠出門露營時，也可以避免與他人接觸。對於這段時間工作減少，心靈是否感到焦慮？她說：「每個人都受到影響，不只是我，這段時間我學著往內心看，練習照顧自己的心，準備好自己，就有更好的狀態。」